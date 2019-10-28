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مرأة

ماسك زيت الخروع وماء الورد لعلاج التجاعيد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:35 م
ماسك زيت الخروع وماء
ماسك زيت الخروع وماء الورد لعلاج التجاعيد
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اسماء محمد
يعد ماسك زيت الخروع وماء الورد من الوصفات الفعالة فى علاج تجاعيد الوجه وعلامات تقدم السن فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة وله أيضًا خصائص مضادة للالتهابات تهدئ البشرة وترطبها.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك علاج التجاعيد والخطوط الدقيق وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك الخروع :
1 ملعقة كبيرة زيت الخروع
1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل ماسك الخروع :
امزج كل من المكونات في وعاء وقم بتطبيقه برفق على المنطقة المحددة.
اتركه لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
اغسله بعد 15 دقيقة واترك وجهك جافًا.
كرر هذا 3-4 مرات في الأسبوع للتخلص من التجاعي
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