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أخبار البلد

دورات مكثفة للصحفيين لتطوير مهارات الأعضاء

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:56 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد نقابة الصحفيين خلال الأيام القليلة المقبلة عدة دورات مختلفة للأعضاء من أجل تطوير المهارات المختلفة للأعضاء فى جميع التخصصات.

وتنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة عمل جديدة بعنوان : "الصحفي السيناريسيت" تتناول الورشة فن كتابة السيناريو للسينما والتليفزيون والإذاعة والمسرح والقصة الخبرية.

وتتضمن كتابة أفلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية ويتم تصويرها لإنشاء أول مكتبة مصورة للنقابة.. وتشمل الأفلام أيضًا قصص المؤسسات الصحفية الكبرى.

يحاضر في الدورة ويشرف علي كتابة الأفلام الكاتب الصحفي والسيناريست المعروف سمير الجمل وتبدأ الدورة يوم السبت 9 نوفمبر وتعقد 3 مرات أسبوعيًا من الساعة 3 عصرًا إلى 5 عصرًا "السبت - الاثنين - الأربعاء" ولمدة أسبوعين.

الاشتراك بأسبقية الحجز لدي الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة ويسدد المشارك 100 جنيه بخزينة النقابة ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من النقابة.

وتعقد اللجنة خلال الأيام القادمة دورة تدريبية أخرى حول مهارات الديسك واكتشاف مهارات الكتابة للأعضاء الصحفيين.

كما تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة جديدة حول: فن تدقيق الأخبار الرقمية Art of Digital News Checking
تتناول الورشة أحدث المهارات المستخدمة فى غرف الأخبار العالمية لاكتشاف الأخبار المفبركة سواء كانت أخبارًا مقروءة أو مصورة أو فيديو، وستفتح آفاقًا كبيرة للتعاون مع عمالقة مدققي الوقائع "Fact Checkers" فى كبرى الصحف الغربية، والمهتمين بتدقيق تصريحات المسؤولين والسياسيين.

بنهاية الدورة ستكون قادرًا على:

- استخدام مهارات لتدقيق المواقع المفبركة
- استخدام مهارات لتدقيق الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
- استخدام مهارات تقنية لتدقيق الأخبار الرقمية
- استخدام مهارات البحث الجنائي الرقمي لاكتشاف الأخبار المفبركة
- استخدام مهارات تدقيق تصريحات وبيانات المسؤولين
- تجميع مواد خبرية لإعداد سبق صحفي في مجال الصحافة الحديثة لتدقيق الوقائع

* تعقد الدورة لمدة ثلاثة أيام من 26 إلى28 اكتوبر الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً.

من جانب آخر أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، ان اللجنة قررت فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين المصرية، والتي تعقد من الفترة 2-21 نوفمبر القادم بمشاركة 25 دولة إفريقية.

وأوضح "عبدالرحيم"، فى تصريحات له انه من شروط المشاركة في الدور: (اجادة اللغة الفرنسية أو الانجليزية، لم يسبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة، والا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة).

كما تستعد النقابة للاعلان عن عدة دورات آخر خلال الأيام المقبلة فى تخصصات مختلفة .
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