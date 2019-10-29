له مفعول السحر.. ريجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون

زهقتى من الدهون العنيدة وتبحثين عن أفضل أنواع الرجيم المجربة لحرق ونسف الدهون.



إليك رجيم سريع جربيه بنفسك له مفعول السحر لإنقاص الوزن يقدمه موقع برايت سايد، خطة الريجيم لمدة 7 أيام.



الفطور اليومى



3 بيضات مسلوقة + 1 توست سن

أو

كوب من الشوفان+ ملعقة من العسل



وجبة خفيفة: ثمرة من الفاكهة



الغداء:



4 شرائح من الدجاج المشوى + 3 ملاعق أرز

أو

طبق من خضار السوتيه + شريحتان من اللحم المشوى



العشاء:



كوبان من الزبادى + ثمرة من الفاكهة



أو



خضراوات مطهوة على البخار



يمكنك بين الوجبات تناول الأعشاب الحارقة للدهون مثل القرفة والجنزبيل أو بذور الكتان يمكنك تناولها بعد ساعتين من الوجبة الرئيسية لحرق أسرع للدهون.