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أخبار البلد

40 لاعبا مصريا يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولة Ironman الدولية.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
صورة اللاعبين
صورة اللاعبين
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نورهان خفاجي
قامت شركة مصر للطيران بنقل أكثر من 40 لاعبا مصريا للمشاركة في بطولة Ironman 70.3 الدولية، والتي تقام حاليًا في مدينة مراكش بالمغرب.

قالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر اللاعبين المصريين من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار وغادروا على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى المغرب.

وحرص فريق من العلاقات العامة لمصر للطيران، على استقبال بعثة اللاعبين المصريين وعددهم 40 لاعبا، وتم التقاط صورا تذكارية للفريق، شحن جميع مستلزمات السباق، والدراجات، ومعدات صيانة الدراجات على الطائرة.
40 لاعبا مصريا يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولة Ironman الدولية.. صور
40 لاعبا مصريا يغادرون القاهرة للمشاركة في بطولة Ironman الدولية.. صور
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