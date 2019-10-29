Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالقبلات والدموع.. محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد خطيبته.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:03 م
محمود العسيلى و خطيبته
محمود العسيلى و خطيبته
Advertisements
شروق حمدى
احتفل الفنان محمود العسيلى أمس بعيد ميلاد خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم حيث نشر محمود العسيلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام مجموعة من الصور الرومانسية التى تجمعه بخطيبته من داخل أحد الفنادق الشهيرة فى باريس. 

حيث بدت خطيبة العسيلي وهي تبكي وتقبل خطيبها في الصور التي علق عليها محمود العيسلى قائلا "عيد ميلاد سعيد لمنقذة و شريكة حياتى  , و القلب الملئ بالسعادة و الامل الحقيقى , عيد ميلاد سعيد للمراة التى فخور بها , لضهر حقيقى مبيتكسرش .. بحبك". 

وجاءت أبرز تعليقات متابعى محمود العسيلى: ما شاء الله ربنا يحفظكوا , حلوين اوى , ايه الرومانسية دى يا عسيلى.

وعلقت حلا شيحة: "كل سنة و انتى طيبة بحبكوا انتو الاتنين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو

شاهد.. رسالة كريم فهمى لابنته فى عيد ميلادها

محمود العسيلي يسخر من خطيبته..مفجوعة

القمر وملك الرومانسية .. سيرين عبد النور بصحبة وائل كفوري.. شاهد

بإطلالة أنثوية.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

محمود العسيلي ينشر صورته من داخل الطائرة.. والجمهور: هتوحشنا

ترشيحاتنا

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

كارثة.. تجنب تناول هذه الأشياء على معدة فارغة

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عديم الإنسانية.. بيان برلماني عاجل لرئيس الوزراء بعد واقعة وفاة شاب تذكرة القطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقبلات والدموع.. محمود العسيلى يحتفل بعيد ميلاد خطيبته.. شاهد

بمكياج خفيف.. شاهدي مي سليم بإطلالة بسيطة من منزلها

منطقة جذب سياحي.. تفاصيل مشروع تطوير شاطئ الغرام وحمام كليوباترا في مطروح