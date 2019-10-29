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حوادث

سقوط 3 لصوص سرقوا 800 ألف جنيه من سيارة رجل أعمال بالمقطم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:05 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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كتب محمد صبري
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي ٣ لصوص سرقوا ٨٠٠ ألف جنيه من سيارة رجل أعمال بالمقطم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من صاحب شركة مقاولات قرر بأنه عقب صرفه مبلغ مالي ٨٠٠ ألف جنيه من البنك وتوجه لمسكنه مستقلا سيارته وقام بركنها أسفل العقار سكنه وبداخلها المبلغ المالي وعقب عودته إليها اكتشف كسر زجاج الهواية الخلفي الأيسر وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين وميكانيكى وسيدة، وتم استهداف ٣ من المتهمين بمكان اختبائهما.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع " وكسر زجاج السيارة باستخدام " بوجيه " وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 20 ألف جنيه، وأقر أحد المتهمين بإيداع مبلغ 70 ألف جنيه بدفتر توفير باسم نجله، وكذا مبلغ 50 ألف جنيه بدفتر توفير باسم صديقه من متحصلات الواقعة.

كما تم بإرشاد المتهمة ضبط مبلغ مالي 6700 جنيه، وأقرت بشراء مصوغات ذهبية عبارة عن ( 6 غويشة ـ ضبطت بإرشادها) ومبلغ 50 ألف جنيه من متحصلات الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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