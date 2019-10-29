النيابة العامة تعاين موقع حادث قطار الأقصر وتستمع لأقوال المصابين

توجه منذ قليل فريق من النيابة العامة بمحافظة الأقصر، لمعاينة موقع حادث تصادم قطار بسيارة، وذلك بمنطقة نجع بدران بالكرنك ولسماع أقوال الشهود.



ثم انتقل فريق آخر لمستشفى الأقصر الدولى لسماع أقوال المصابين بالحادث.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بوقوع تصادم جرار قطار مع سيارة كبود أجرة تحمل رقم "6574 ص ق ن"، وذلك نتيجة اقتحام السيارة لشريط القطار بمنطقة نجع بدران بالكرنك، حيث يعتبر مكانا غير آمن وغير معد للعبور، مما أدى لاصطدام القطار بها وإلقاء السيارة خارج السكة.



وأفاد مجلس مدينة الأقصر بأن سائق السيارة لم يلتزم بتعليمات المرور عند عبور شريط السكة الحديد، وأدى ذلك إلى وقوع الحادث.



وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وهم "أحمد. ح"، 64 عاما، و"سيد. ف"، 47 عاما، يقيمان فى قرية الضبعية، و"عبد الرحيم. ع"، 41 عاما، و"عمر. أ"، 30 عاما، يقيمان فى أرمنت الحيط.



وأصيب 5 آخرون وهم "سيد. ع"، 20 عاما، جرح قطعى بالكتف اليسرى وسحجات متفرقة فى الجسم، و"سيد. م"، 60 عاما، كسر مفتوح بالعضد اليسرى، و"عبد الصبور. م"، 50 عاما، جرح قطعى بالفخذ اليسرى، و"حسن. ي"، جرح قطعى بفروة الرأس، و"حسن. ي"، جرح قطعى بفروة الرأس وسحجات متفرقة فى أنحاء الجسد.



تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الدولى بالأقصر، وتم نقل المصابين لنفس ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.