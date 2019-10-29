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أخبار البلد

افتتاح تطويرات مطار شرم الشيخ والتشغيل التجريبي لمبنى 2 .. بعد غد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:43 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
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نورهان خفاجي
يفتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، بعد غد الخميس، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل التشغيل التجريبي لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا في موسم الشتوى الحالي الذي من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

وانتهت وزارة الطيران المدني، من جميع أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبني الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما ستتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من 8 إلى 12، بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

وتشمل أعمال التطوير أيضا، المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا، مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

ويأتي مشروع مبنى الركاب 2 بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بمصر.
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