وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة حماسية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير القلعة الحمراء رسالة تحمل عبارات شديدة اللهجة، أكدت خلالها تمسكها بقيم وقميص النادي، قائلة: «جمهور الأهلي لا يقبل بأنصاف اللاعبين، ولا يرحم من يستهين بقميصه».

تأتي رسالة الجماهير في إطار مطالبتها لاعبي الأهلي ببذل أقصى جهد داخل الملعب، والتحلي بالروح القتالية التي اعتادت عليها جماهير الفريق، مع ضرورة إدراك قيمة القميص الأحمر ومسؤولية الدفاع عن ألوان النادي في مختلف البطولات.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق بداية قوية في دور المجموعات، والمنافسة على اللقب القاري.