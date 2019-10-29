Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تتابع إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:57 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
Advertisements
حنان توفيق
ترأست وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة إجراءات نقل مقر وزارة البيئة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث ناقشت مستجدات الدليل الإرشادي للانتقال بما يضمن سلاسة النقل والتيسير على العاملين.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة تجهيز مقر الوزارة الجديد برؤية صديقة للبيئة في إطار الهدف من إنشاء عاصمة إدارية جديدة طبقا لأحدث الوسائل التكنولوجية مع مراعاة المعايير البيئية.

واستعرضت الوزيرة آليات نقل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالوزارة ومنها شبكة رصد الهواء المحيط والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وغرفة العمليات المركزية بما لا يؤثر على فاعلية عملها، كما وجهت بسرعة تحديث الذاكرة المؤسسية لجهاز شئون البيئة وهى قاعده بيانات تضم كل التقارير البيئية الخاصة بالإدارات المختلفة وكذلك التقارير الخاصة بمشروعات شركاء التنمية لضمان استدامة منظومة جمع وتداول المعلومات وتعظيم الاستفادة من مشروعات البيئة مع شركاء التنمية بعد انتهاء تلك المشروعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنظيم والإدارة: تكويد 3 ملايين مستند ومسح لـ 2.5 مليون بـ الذاكرة المؤسسية

المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة يعقد دورته الثامنة بالرباط

صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها

التنمية المحلية: تغيير نظام الأتوبيسات في القاهرة الكبرى للعمل بنظام الغاز خلال 5 سنوات

لتحسين منظومة المواصلات.. تغيير نظام الأتوبيسات فى القاهرة للعمل بالغاز.. تقليل الانبعاثات خلال 5 سنوات.. ودعم من البنك الدولي

4 وزراء يبحثون مع بعثة البنك الدولى دعم مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.. استبدال السيارات بعد 10 سنوات والاعتماد على أتوبيسات الغاز الطبيعي بدلا من السولار

ترشيحاتنا

طبيب الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشان إصابة جنش

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

الإعدام رميا بالرصاص لرجل قطع رأس رضيعة بموافقة أمها.. صور

بعد أن أثار فيديو راجح التشكيك.. والد شهيد الشهامة يحسم الجدل

ماذا قال مصاب واقعة تذكرة القطار أمام النيابة ؟ .. صور

هانى حتحوت يكشف عن مفاجأة خاصة في حلقة الماتش اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. أحدث ظهور لكنزى عمرو دياب بصحبة أصدقائها

عبد الله وكنزي عمرو دياب يثيران الجدل بهذه الصور

للرجال فقط .. 6 أكلات تضر بالعلاقة الجنسية