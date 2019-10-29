وزيرة البيئة تتابع إجراءات الانتقال إلى العاصمة الإدارية

ترأست وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة إجراءات نقل مقر وزارة البيئة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث ناقشت مستجدات الدليل الإرشادي للانتقال بما يضمن سلاسة النقل والتيسير على العاملين.



وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة تجهيز مقر الوزارة الجديد برؤية صديقة للبيئة في إطار الهدف من إنشاء عاصمة إدارية جديدة طبقا لأحدث الوسائل التكنولوجية مع مراعاة المعايير البيئية.



واستعرضت الوزيرة آليات نقل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالوزارة ومنها شبكة رصد الهواء المحيط والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وغرفة العمليات المركزية بما لا يؤثر على فاعلية عملها، كما وجهت بسرعة تحديث الذاكرة المؤسسية لجهاز شئون البيئة وهى قاعده بيانات تضم كل التقارير البيئية الخاصة بالإدارات المختلفة وكذلك التقارير الخاصة بمشروعات شركاء التنمية لضمان استدامة منظومة جمع وتداول المعلومات وتعظيم الاستفادة من مشروعات البيئة مع شركاء التنمية بعد انتهاء تلك المشروعات.