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أخبار العالم

لا أحد أكبر من وطنه.. الحريري يقدم استقالته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:29 م
الحريري يعلن تقديم
الحريري يعلن تقديم استقالته
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دعاء أبوهشيمة
قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه ذاهب إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس عون.

وتابع الحريري: "لا أحد أكبر من وطنه"، مشيرا إلى أنه سيضع إستقالة الحكومة بتصرف رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أنه وفق الدستور اللبناني يمكن أن يرفض رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة ويطلب منه التمهّل.
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