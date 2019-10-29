لا أحد أكبر من وطنه.. الحريري يقدم استقالته

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه ذاهب إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس عون.
وتابع الحريري: "لا أحد أكبر من وطنه"، مشيرا إلى أنه سيضع إستقالة الحكومة بتصرف رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أنه وفق الدستور اللبناني يمكن أن يرفض رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة ويطلب منه التمهّل.
وتابع الحريري: "لا أحد أكبر من وطنه"، مشيرا إلى أنه سيضع إستقالة الحكومة بتصرف رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أنه وفق الدستور اللبناني يمكن أن يرفض رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة ويطلب منه التمهّل.