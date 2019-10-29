لا أحد أكبر من وطنه.. الحريري يقدم استقالته

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه ذاهب إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس عون.



وتابع الحريري: "لا أحد أكبر من وطنه"، مشيرا إلى أنه سيضع إستقالة الحكومة بتصرف رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أنه وفق الدستور اللبناني يمكن أن يرفض رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة ويطلب منه التمهّل.

