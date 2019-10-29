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أخبار العالم

فضيحة جديدة لأردوغان .. تركيا كانت على علم بمكان اختباء أبو بكر البغدادى.. اعرف الأدلة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:41 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي
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شريف سيد
كشف المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم عن معرفة تركيا مكان اختباء زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، وقيامه بزيارة إلى مدينة هاتاي التركية لعدة مرات.

وقال مسلم في تصريحات نقلتها صحيفة زمان التركية المعارضة إن: "البغدادي كان يوجد بالقرب منه نقطة مراقبة تركية. ومعلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى زيارة البغدادي إلى هاتاي التركية عدة مرات. لا يمكن أن تتم إلا اذا كانت السلطات التركية على علم بهذا الأمر؟ السلطات التركية تعرف هذا وتستغل تنظيم داعش الإرهابي".

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تصريحات نقلها موقع "روداو" الكردي: "نملك معلومات تؤكد زيادة البغدادي لمدينة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا عدة مرات، وأنهم سيسمحون للمحللين بتحليل هذه المعلومات".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأحد الماضي، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية في سوريا.
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