ضياء رشوان يعرض خطاب مرتضى منصور على مجلس نقابة الصحفيين.. تفاصيل

يعرض لنقيب الصحفيين ضياء رشوان، خطاب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مجلس النقابة.



وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه استكمالا لمساعيه لحل أزمة الصحفيين مع إدارة نادي الزمالك، والتي كان آخرها المقترحات التي أعلن قبل أيام عن تقديمها لمجلس النقابة في اجتماعه اليوم، وبعد التسجيل والمداخلات التليفزيونية التي قام بها فجر اليوم رئيس نادي الزمالك لتصحيح ما صدر عنه بشأن حقوق الصحفيين أعضاء نادي الزمالك، فقد تلقى النقيب الخطاب التالي من رئيس النادي لعرضه على مجلس النقابة.



و قال مرتضى منصور فى الخطاب: " أؤكد على الاحترام المتبادل بيني وبين زملائي من الصحفيين وطبقا للائحة نادي الزمالك فإنه تم تقنين جميع العضويات الاستثنائية لكافة الفئات المستفيدة منها".



وأكد رئيس نادي الزمالك حرصه على تجاوز الأزمة الراهنة، مؤكدا أن سامي السبكي المسئول عن امن النادي تم وقفه بسبب سلوكه غير المعبر عن النادي.



وأكد مرتضى منصور أنه لم يكن هناك أي قصد للإساءة لأي فرد من الأسرة الصحفية، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة وداعيا الأعضاء للاجتماع داخل نادى الزمالك لتأكيد الاحترام المتبادل.



ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتذار للصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الخلاف الذي نشب معه الساعات الماضية، قائلا: هناك رسائل وصلتني استفزتني تجاهه، ولكن أقوله له "متزعلش انت مثل أحمد وأمير أبنائي".



جاء ذلك بعد الجلسة التي دعا لها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لرئيس الزمالك، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لإنهاء أزمة خلاف رئيس القلعة البيضاء مع الصحفيين، ومنع أعضاء النادي من الدخول.



وأكد مرتضى منصور للصحفيين، أنه لا أحد يستطيع منعهم من الدخول، طالما مسددين للاشتراك، وقانونا هم أعضاء جمعية عمومية، ولا يستطيع أي مسؤول منعهم.