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توك شو

أحمد موسى: ما حدث من كمسري القطار موقف غير إنساني.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظومة السكك الحديدية في مصر ستشهد تطويرا غير مسبوق، خلال الفترة القادمة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن 13 مليار جنيه هي تكلفة تحديث منظومة إشارات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الرئيس حريص على تحويل كل عربات القطار إلى مكيفة حتى الدرجة الثالثة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث من كمسري القطار أمس كان موقف غير إنساني، قائلا: "كنت بركب القطر زمان وكان الكمسري بيقدر ظروف الناس".
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