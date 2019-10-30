جلسة تصوير الأهرامات.. هدى عبود تكشف عن أبرز تحديات حفل ملكة جمال مصر للكون

قالت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، إن من أكثر التحديات التي كانوا يواجهونها خلال مراحل المسابقة المختلفة، هو الدعم الذي يقدم للمسابقة، حيث كشفت ان الدعم كان ضعيفا للغاية، ولم يكن على مستوى الحدث.





وتابعت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، أنه كان هناك العديد من الصعوبات التي واجهتها خلال المسابقة للحصول على مكان لتدريب المتسابقات فيه، حيث قالت: مكنتش لاقيه مكان يستوعب عدد المتسابقات يتدربون فيه، وهذا كانت التحدي الأول والأصعب.





وأضافت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون خلال ندوتها مع ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019 في موقع "دى البلد" الإخباري، إلى أن ثاني الصعوبات التي واجهوها خلال مراحل المسابقة انها كانت تريد قيام المتسابقات بعمل جلسة تصوير في الأهرامات وبجانب المناطق الأثرية، ولكنها لم تتلقى الدعم من الجهات المسؤولة لكي تنفذ هذا الأمر.



