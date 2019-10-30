اطلالة جريئة لـ جنا عمرو دياب تشعل إنستجرام

نشرت جنا عمرو دياب، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة جريئة للغاية، حيث ارتدت، بلوزة بكتف ساقط، ذات اللون الأسود، ونسقت معها بنطلون ذات اللون الأبيض ، وأبرزت إطلالة جنا عمرو دياب، جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة.





وحرصت جنا عمرو دياب، على تسريحة شعر ،مربوط من الخلف ،بطريقة مميزة وأنيقة للغاية ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الذى أرتكز على أحمر الشفاة وأيلينر العيون ،بإطلالة طبيعية ورقيقة.





واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.





وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.



