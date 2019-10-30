هند صبري: مهرجان قرطاج يمثل العرض الحقيقي لفيلم نورا تحلم .. فيديو

حضرت الفنانة هند صبري، فعاليات العرض الأول لفيلمها "نورا تحلم" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بدورة نجيب عياد، المقامة في تونس وذلك برفقة صنّاع الفيلم.





وقالت هند صبري في أثناء المهرجان :"فرحانين على الآخر .. فيلم عرضناه في برشة بلايص .. أما اليوم هو العرض الحقيقي للفيلم .. ماننساوش ان احنا في دورة نجيب عياد .. أنا شخصيا مكونش موجودة في الافتتاح .. هذه الدورة مهداة إلى روحه .. عرفتوا كيف كان عمري 14 سنة .. شاهد الفيلم قبل ما يتوفى .. نقول الله يرحمه .. خسارة كبيرة للسينما التونسية".



