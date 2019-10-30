القومى للمرأة: تنفيذ المرحلة الثانية "تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر" في أسوان

في إطار حرص المجلس القومي للمرأة ومركز تنمية المهارات على تأهيل المرأة بصورة متكاملة للمشروعات الصغيرة وتوفير كافة وسائل النجاح لها.



قام مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر "الممول من السفارة الصينية في أسوان والذي يهدف إلى مساعدة المرأة على الدخول في مجال العمل الحر وتمكينهن اقتصاديا حتى يصبحن أكثر فاعلية في المجتمع من خلال تقديم التدريب اللازم وتقديم الارشادات التمويلية اللازمة للمشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر التي تديرها وتمتلكها السيدات والفتيات، مما يعمل علي تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن حيث إن الإعداد الجيد لصاحبات المشروعات وتأهيلهن وتدريبهن هو الذي يضمن إقامة مشروع منتج ومربح. .



وقد شملت المرحلة الثانية ورشة عمل لـ 20 سيدة وفتاة بقصر ثقافة غرب اسوان بمحافظة اسوان تحت عنوان «صاحبات المشروعات يمضين قدما» وهي تعتبر الجزء الثاني من تأهيل السيدات للمشروعات الصغيرة وسوق العمل، حيث قامت بالتدريب الاستاذه سمر محمود (مدرب معتمد من منظمة العمل الدولية عن برنامج الورشة) .



كما قامت استاذه عبير جداوي صاحبة مشروع بدارة بتنفيذ جلسات ارشادية للمتدربات التي سبق ان تم تدريبهن على اعداد منتجات من الخوص والعرجون ومتابعة ما تم انتاجه من الدورة السابقة و الاتفاق معهن على تصنيع عينات من منتجات الخوص والعرجون وارسالها لها ليتم بعد ذلك تصنيع كمية من هذه المنتجات للتصدير وضمان دخل ثابت لهن.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من التدريب تضمنت ورشة عمل لمجموعة السيدات ذاتها في يونيو 2019 لتعليمهن كيفية عمل منتجات من الخوص والعرجون من المنزل.



وبذلك تكون المتدربات حصلت علي التدريب العملي والمهني وكذلك الاداري والتسويقية وجاهزات لاقامة مشاريعهن .