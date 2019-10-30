هي دي مصر.. رهبان وراهبات يجلسون في صحن مسجدعمرو بن العاص..فيديو

قال الاب بندليمون بشرى، كاهن كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط، إنه كان في استقبال وفد من رهبان وراهبات من الخارج لزيارة مجموعة من كنائس مصر، وعلى اثر هذه لزيارة قاموا بزيارة كنيسة الروم الارثوذكس بدمياط.



وأضاف الأب بندليمون بشرى، في مداخلة هاتفية في برنامج"صباح الورد"، الذي يذاع على قناة ten الفضائية، أنه عندما سمع من الوفد بأن مصر تفتقد الأمن والأمان وعدم شعورهم بالاطمئنان، وهذا في صدد ما تردد القنوات بالخارج من نوعية تلك الرسائل، فطلب منهم أن لا يصدقوا كل ما يسمعه من تلك الرسائل، إلا معايشة هذا الواقع الامن.



وذكر الأب بندليمون بشرى، أنه أراد أن يصطحبها إلى "زيارة لجامع عمرو بن العاص"، وقام بالحديث معهم في مدى تسامح الدين الاسلامي والترحيب بهم برغم من ارتدائها ملابس الراهبات والصلبان ومع ذلك رحب بهم للجلوس في صحو المسجد والاستمتاع بتراثه، والتعرف على أصل هذا الشعب، قائلًا:"هي دي مصر".



وتابع الاب بندليمون، انهم في كل صلاة يدعون للبلاد ويخصصون بعد القداس صلاة لرئيس البلاد وحمايته وحفظه في معية الله.

