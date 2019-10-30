أمن القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل سائق بالمطرية

كشف رجال الأمن بالقاهرة التفاصيل الكاملة لواقعة قتل سائق بالمطرية.





وردت إشارة من مستشفى المطرية التعليمي تفيد استقبالها سائق توفى إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب من الجهة اليسرى أثر إدعاء مشاجرة .





بالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة قرروا بأنه حال تواجد المتوفي بالميكروباص قيادته (26 راكب ـ خط مسطرد ) بشارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد دراجة بخارية " توك توك " حول أولوية المرور تطورت الي مشاجرة تعدى خلالها الأخير علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه " كانت بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار .





تم وضع خطة بحث تم من خلالها إعادة مناقشة شاهدي الواقعة تفصيليا عن ظروف وملابسات اكتشافهما الواقعة وحصر وفحص علاقات وخلافات المجني عليه لاستخلاص ما قد يرقى منها لأن يكون دافعًا لارتكاب الواقعة وحصر وفحص العاملين بالجراجات والمواقف العشوائية وصولًا لتحديد هوية المتهم وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة لتحديد خط سير قدوم وهروب المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات .





ومن خلال فحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل لصور تقريبية لـ أوصاف المتهم والدراجة البخارية قيادته وتم الاستعانة بأحد الفنيين لرسم الملامح التقريبية لمرتكب الواقعة .





ومن خلال تتبع خط سير هروبه أمكن تحديد مكان تواجده بمنطقة بهتيم ـ شبرا الخيمة ثان قليوبية حيث أمكن ضبط الدراجة البخارية بحوزة سائق توك توك





بمناقشته قرر بأنه يعمل عليها كسائق بالتبادل مع أحد أصدقاء والده سائق توك توك (مصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر والجبهة) والذي تنطبق أوصافه بذات الأوصاف التي تم التوصل إليها للمتهم وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة ، بأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "مطواة " والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



