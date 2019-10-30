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تعليم

فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة أنه تم اليوم منذ الساعات الأولى فتح باب سحب الاستمارات للطلاب الراغبين في الترشح لخوض انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة في 18 كلية بالجامعة فتحت باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم، بعد صدور قرار رسمي من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات للاتحادات الطلابية بكليات الجامعة المختلفة. 

وأضاف عميد كلية الآداب أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة ، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، والطالبة مي مجدى الفرقة الرابعة كلية الحقوق، والطالب محمد المتولي عبد الشكور الفرقة الرابعة بكلية العلوم .

واشار الى أن الجدول الزمني لعملية الانتخابات يتضمن الأربعاء 30 أكتوبر فتح باب الترشح وتقديم الاستمارات والأحد 3 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية والاثنين 4 نوفمبر تلقى وفحص الطعون والثلاثاء 5 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية والأربعاء 6 نوفمبر الدعاية الانتخابية.

واوضح ان يوم الأحد 10 نوفمبر ستتم عملية الانتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء والاثنين 11 نوفمبر انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء والثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم والأربعاء 13 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات والخميس 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
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