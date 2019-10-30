Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب lose me to love you يتقرب من 90 مليون مشاهدة في أسبوع ..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:57 م
شروق ابراهيم
حقق كليب Lose me to love you نسب مشاهدة وصلت لـ 89 مليون دولار أمريكي بعد مرور اسبوع على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كتبت سيلينا جوميز عن الأغنية: "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأنهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم وإنسان أفضل".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين ، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.

وكانت سيلينا جوميز تعرضت لانهيار عصبي حاد في أكتوبر 2018 وظلت تتلقى العلاج في أحد المصحات النفسية لفترة طويلة حتى تماثلت الشفاء، وفسر البعض أن انفصالها عن جاستين بيبر السبب وراء ذلك بعدما استمرت علاقتهما لأكثر من خمسة أعوام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظات رومانسية .. كليب جديد لـ جاستين بيبر مع هايلي بعد الزواج ..فيديو

بسبب أغنية جديدة.. جمهور جاستين بيبر يضع سيلينا جوميز في مأزق

تلاحق زوجي.. رد فعل صادم من زوجة جاستين بيبر بعد أغنية سيلينا جوميز الجديدة

كليب Lose you to love me لـ سيلينا جوميز يحقق 15 مليون مشاهدة في يوم ..فيديو

اخبار الفن.. سبب غياب اليسا عن مظاهرات لبنان.. واحمد حلمي يدعم مشروع ابنته لي لي الجديد

رقم قياسي جديد لـ سيلينا جوميز بـ كليب Look At Her Now.. فيديو

ترشيحاتنا

لعنة الزمالك تضرب جينيراسيون ويتعثر بـ ذهاب الكونفدرالية أمام بطل بنين

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

النائبة الكويتية المسيئة لمصر تعجز عن وقف دموعها أمام هذا المشهد.. فيديو

جثتها تفحمت.. محمد حرق زوجته عائشة في غرفة النوم | تفاصيل

حاول اغتصابها فمزقت جسده.. ربة منزل تنهي حياة مزارع وتدفنه بمساعدة زوجها

المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة