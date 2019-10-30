كليب lose me to love you يتقرب من 90 مليون مشاهدة في أسبوع ..فيديو

حقق كليب Lose me to love you نسب مشاهدة وصلت لـ 89 مليون دولار أمريكي بعد مرور اسبوع على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



كتبت سيلينا جوميز عن الأغنية: "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأنهم يعرفون كيف يخرجون الجانب القوي منهم وإنسان أفضل".



وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين ، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.



وكانت سيلينا جوميز تعرضت لانهيار عصبي حاد في أكتوبر 2018 وظلت تتلقى العلاج في أحد المصحات النفسية لفترة طويلة حتى تماثلت الشفاء، وفسر البعض أن انفصالها عن جاستين بيبر السبب وراء ذلك بعدما استمرت علاقتهما لأكثر من خمسة أعوام.