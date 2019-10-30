البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.



وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، ناقش مع أسقف البحر الأحمر، مجريات العمل الرعوي بالإيبارشية منذ سيامة نيافته حتى الآن.



وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية أن أسقف البحر الأحمر أطلع البابا تواضروس على مجريات الخدمة، والاحتياجات التي يتطلبها العمل هناك.



يذكر أن نيافة الأنبا إيلاريون سيم أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر في التاسع من يونيو الماضي.