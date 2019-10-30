فايلر يجتمع باللاعبين في مران الأهلي.. تعرف على السبب

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في مران اليوم والذي يأتي قبل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عند مواجهة النجم الساحلي التونسي نهاية نوفمبر المقبل.



وخصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة ترفيهية للاعبين في مران الفريق شهدت تناقل الكرة باليد وذلك في إطار تنويع الوحدات التدريبية التي يحصل عليها اللاعبين خلال فترة توقف الدوري.



يذكر أن الأهلي يطير إلى الإمارات صباح غد الخميس لبدء معسكره الخارجي.