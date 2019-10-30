عطل مفاجئ فى شبكة المصرية للاتصالات.. تفاصيل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن حدوث انقطاع مفاجئ فى خدمات المحمول لأسباب فنية وذلك ظهر اليوم.



وقالت الشركة عبر موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " أنه قد تم استعادة الخدمات بشكل جزئى وجار العمل حاليًا على استعادة الخدمات بشكل كامل فى أسرع وقت ممكن.



وأكدت الشركة علي تعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافى أسباب ذلك الانقطاع فى المستقبل.

