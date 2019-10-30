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سيارات

تجربة قيادة سيارة volvo xc40 الجديدة 2020..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:51 م
volvo xc40
volvo xc40
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خالد محيي الدين
طرح وكيل فولفو في مصر طزار"xc40" الجديده، والتي تتميز بقوة محرك خارقة تصل لــ 254 حصانا وعزم 350 نيوتين/ المتر.

تمتاز السيارة بمقصورة فاخرة تتناسب مع موديلات فولفو السابقة مع اضافة شاشة TFT ملونة و Touch screen 9بوصة ونظام صوت مصمم خصيصا وخيارات متعددة لفرش السيارة وبثلاثة انوع من المقابض جلد وجلد رياضي وكريستال، فضلا عن امتلاء المقصورة باماكن التخزين مختلفه المساحات.

ومن بين مميزات السيارة بان الكرسي الأمامي متحرك للحماية من الاصطدام بجانب استشعار الطريق، بالإضافة الى ثني الكنبه الخلفيه اوتوماتيكيا لتوفير مساحه اوسع في الصندوق الخلفي.
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