استجابه لشقيق شهيد التذكرة.. نقابة المحامين تشكل هيئة دفاع لتولي ملف القضية

كلف سامح عاشور نقيب المحامين، لجنة الحريات في النقابة بتشكيل هيئة دفاع لتولي ملف قضية محمد عيد شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية / الأقصر، والذى لقى حتفه أول أمس الاثنين.





جاء ذلك استجابة لمناشدة تامر عيد، شقيق شهيد تذكرة القطار 934، والتي طالب خلالها نقابة المحامين ممثلة في النقيب العام سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.





يشار إلى أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم "مجدي إبراهيم محمد" رئيس القطار 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لارتكابه أفعالا ضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب بيان النائب العام أمس الثلاثاء، عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد على ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بعربية رقم 4 بالقطار سالف الذكر، حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى القاهرة دون تذكرة، أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منتصف الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي بدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما وتحرير محضر الواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها.





وأضافت تحقيقات النيابة: "قفز المجني عليه أحمد سمير، وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحق من توفاه الله محمد عيد حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوابه".



