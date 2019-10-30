Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 في الفوز على مضيفه وادي دجلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة التاسعة من دوري الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد طارق..

الدفاع: مصطفى إلياس – فارس طارق – محمد عبد المنعم – إبراهيم السيد.

الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – السيد محمود – محمد فخري – وليد مصطفى.

الهجوم: أحمد الشامي – فهد جمعة.

وقبل نهاية الشوط الأول شارك مصطفى فوزي بدلًا من أحمد الشامي الذي تعرض للإصابة، ثم لعب زياد طارق بدلًا من وليد مصطفى، وصلاح يحيى بدلًا من فهد جمعة.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق أحمد الشامي ووليد مصطفى ومحمد فخري ليرفع الأخير رصيده إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي.

بهذه النتيجة حافظ الأهلي على سجله الخالي من الهزائم، وأضاف فوزًا جديدًا في موسمه الحالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ويظل منفردًا بصدارة ترتيب الدوري.

وجمع الأهلي نقاطه هذا الموسم من التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، والتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، والفوز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – صفر، مسجلًا 26 هدفًا بينما تلقت شباكه ٨ أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

Advertisements

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الحديد إلى 8000 جنيه فى هذه الحالة.. تفاصيل

المعلمة حظوظ وأندريا وصفقة أفيون الصعيد.. ضربة قاضية لـ مافيا المخدرات في الجيزة

في أول ظهور إعلامي.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تتحدث عن موهبتها.. فيديو

نجم الأهلي: مستقبل فايلر مازال غامضا ولقب السوبر سبب اكتساب الثقة

مخدرات في العزاء.. تقديم الحشيش لمشيعي جنازة بالخطأ والنتيجة كارثية

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب