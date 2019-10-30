شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة

نجح فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1999 في الفوز على مضيفه وادي دجلة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة التاسعة من دوري الجمهورية.





بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: أحمد طارق..





الدفاع: مصطفى إلياس – فارس طارق – محمد عبد المنعم – إبراهيم السيد.





الوسط: عبدالرحمن أشرف “مانو” – السيد محمود – محمد فخري – وليد مصطفى.





الهجوم: أحمد الشامي – فهد جمعة.





وقبل نهاية الشوط الأول شارك مصطفى فوزي بدلًا من أحمد الشامي الذي تعرض للإصابة، ثم لعب زياد طارق بدلًا من وليد مصطفى، وصلاح يحيى بدلًا من فهد جمعة.





جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق أحمد الشامي ووليد مصطفى ومحمد فخري ليرفع الأخير رصيده إلى 10 أهداف خلال الموسم الحالي.





بهذه النتيجة حافظ الأهلي على سجله الخالي من الهزائم، وأضاف فوزًا جديدًا في موسمه الحالي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ويظل منفردًا بصدارة ترتيب الدوري.





وجمع الأهلي نقاطه هذا الموسم من التعادل مع سموحة ١ – ١، والفوز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، والتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، والفوز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – صفر، مسجلًا 26 هدفًا بينما تلقت شباكه ٨ أهداف.





ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.



