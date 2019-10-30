المصرية للاتصالات: نعتذر لعملائنا عن قطع الخدمة.. ونعدهم بالتعويض

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن أسفها للعملاء لانقطاع مفاجئ فى خدمات المحمول لأسباب فنية ظهر اليوم.



وأكدت الشركة علي تعويض جميع عملائها المتضررين من الانقطاع عن كامل مدة توقف الخدمة، كما تعهدت بالعمل الجاد على تلافى أسباب ذلك الانقطاع فى المستقبل.



وقالت الشركة عبر موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك: "إنه تمت استعادة الخدمات بشكل جزئى وجار العمل حاليًا على استعادة الخدمات بشكل كامل فى أسرع وقت ممكن".