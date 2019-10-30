شاهد.. سيارة الإنتاج الحربى الكهربائية E-MOTION

ينشر موقع صدى البلد الإخباري صورة السيارة الكهربائية E-MOTION التي كشف عنها خلال احتفالات وزارة الإنتاج الحربي، تزامنا مع استلام أول اتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية، والتي سوف يتم تصنيعها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار قريبا.



والسيارة الكهربائية E-MOTION من المقرر أن تستخدم في قري سياحية و كمباوندات، أما التي سيتم قيادتها في الشارع سوف يكشف عنها في الفترة القادمة، حيث قام عدد من الوزراء والفنانين بتجربة السيارة الكهربائية التي منهم الدكتور وزير الإنتاج الحربي، ووزير الكهرباء، ووزيرة البيئة، والفنانة يسرا وسالي عبد السلام والفنان أحمد فاروق وعدد من المسئولين.



واحتفلت وزارة الإنتاج الحربي، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى عدد من السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.



يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.



وتم عرض أول أتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وتم شرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بـ 48 أتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل، ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال العام 2020 بمصر محليا، ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.