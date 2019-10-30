النيابة تستمع لشهود العيان في انهيار عقار الدرب الاحمر

يستمع فريق من نيابة جنوب القاهرة إلي شهود العيان في واقعة انهيار عقار وجزء من آخر مجاور له بحى الدرب الاحمر، كما طلب الفريق الاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة التى تم استخراجها من أسفل انقاض العقار.



وكانت فرق الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى إستخراج فتاة من تحت الأنقاض.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بإنهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.



ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعه انتقال رجال الحماية المدنية.



وتبين من المعاينه ان المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة ، وقد ادى انهيار المنزل إلى إنهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار ، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .



وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى إستخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.

