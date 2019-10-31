الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقسو على ليجانيس بخماسية ويصعد للمركز الثاني

اكتسح ريال مدريد، ضيفه نادي ليجانيس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.





باغت ريال مدريد، ضيفه ليجانيس بهدفين عن طريق كل من رودريجو، وتوني كروس، في الدقيقتين السابعة والثامنة، بتمريرتين رائعتين من الفرنسي كريم بنزيما.





وفي الدقيقة 24، تحصل نادي ريال مدريد على ركلة جزاء، سجلها بنجاح سيرجيو راموس، موقعًا على الهدف الثالث للوس بلانكوس، لينهي الفريق الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية نظيفة.





وفي الشوط الثاني، استمر ضغط لاعبي ريال مدريد، حيث أضاف بنزيما الهدف الرابع في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء أخرى، ليختتم بعدها الصربي لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف بهدف خامس في الدقيقة 91 برأسية رائعة بعد عرضية أروع من داني كارفخال، معلنًا أول أهدافه مع النادي الملكي.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند النقطة الخامسة في المركز العشرين والأخير.