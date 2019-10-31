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أخبار العالم

ماكرون يتعهد بعقد "قمة 2020" في مدينة روان جنوب غربي فرنسا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعقد "قمة 2020" في عاصمة "نورماندي" مدينة "روان" جنوب غربي البلاد مع أحد نظرائه الأجانب وذلك بعد زيارة مفاجئة للمدينة من أجل إعادة بناء جاذبيتها وصورتها ولاسيما بعد مرور شهر من اندلاع حريق مصانع "لوبريزول" و"نورماندي" اللوجستية.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ أن الرئيس ماكرون التقى بعمدة المدينة وبعدد من سكانها وأكد خلال اللقاء أنه يجب النظر إلى الأمام وذلك قبل الإعلان أنه يعتزم تنظيم أحداث دولية في مدينة "روان" خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت القناة أن رئيس فرنسا سلط الضوء على مستقبل الصناعة والتنمية الاقتصادية لمدينة روان وتعهد بإعادة بناء جاذبيتها وصورتها التي لها تاريخ أدبي كبير.

واختتم الرئيس الفرنسي زيارته للمدينة قائلا إنه جاء لتوصل رسالة دعم لسكان المدينة بعد كارثة 26 سبتمبر الماضي في مصنع الكيماويات "لوبريزول" وموقع "نورماندي" الوجيستيك المجاور.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 27 سبتمبر أنه تم إخماد الحريق الكبير الذي اندلع في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة "روان" حيث أثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين وقد أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم نحو 500 ألف نسمة.

يذكر أن الحريق وقع في مستودع لمصنع "لوبريزول" الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة وكاتدرائية روان الشهيرة وينتج هذا المصنع الذي تأسس عام 1954 على ضفاف نهر السين ويعمل فيه نحو 400 شخص، ويسوق مواد تستخدم في تنظيف الزيوت والمحروقات والدهون الصناعية.
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