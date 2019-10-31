ماكرون يتعهد بعقد "قمة 2020" في مدينة روان جنوب غربي فرنسا

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعقد "قمة 2020" في عاصمة "نورماندي" مدينة "روان" جنوب غربي البلاد مع أحد نظرائه الأجانب وذلك بعد زيارة مفاجئة للمدينة من أجل إعادة بناء جاذبيتها وصورتها ولاسيما بعد مرور شهر من اندلاع حريق مصانع "لوبريزول" و"نورماندي" اللوجستية.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ أن الرئيس ماكرون التقى بعمدة المدينة وبعدد من سكانها وأكد خلال اللقاء أنه يجب النظر إلى الأمام وذلك قبل الإعلان أنه يعتزم تنظيم أحداث دولية في مدينة "روان" خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.



