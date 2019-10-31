Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النصر للكيماويات: مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف
Advertisements
آيات أحمد
قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين هو الأول فى مصر ويستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد السنوى للمادة فى حدود 15 ألف طن، والهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين فى مصر واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور.

وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، خلال كلمته بافتتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن المصنع يعمل على توفير العملات الأجنبية مع تصدير الفائض للشركات العالمية، موضحًا أنه اشترك فى أعمال التركيبات والمعدات نحو 20 شركة مدينة.

وأكد أنه تم إمداد بعض الشركات المصرية العاملة فى صناعة النسيج بالمنتج الجديد، وكان مردود تلك الشركات جيدًا وعلى جودة المنتج وسعره وتوفره، مما يرشد الوقت والجهد المطلوب لاستيراد المنتج من الخارج، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بالمقر الرئيسي بالشركة فى أبورواش وفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، حيث وفرت لهم التأهيل والتدريب على أيدى أمهر المهندسين، كما تم توفير 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال النقل والتوزيع والتركيبات وللمنتجات.

وأوضح أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات البيئية الإضافية من خلال تزويد مصنع الغازات الطبية والصناعية بكاتم للصوت وإنشاء وحدة لفصل المذيبات ومعالجتها مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وإعادة تدوير المياه فى العملية الصناعية ورى المساحات الخضراء والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لأنها خير دليل على مدى التزام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات البيئية المطلوبة لمنع أى تلوث بيئى.
Advertisements

ترشيحاتنا

أحلى بسمة بوسيل فى الدنيا.. إطلالة جديدة لـ زوجة تامر حسنى تبرز أنوثتها

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بعد واقعة سير قطار دون سائق.. محمود بدر يكشف تفاصيل اتصال وزير النقل ..فيديو

الصلاة الحاضرة أم الفائتة.. أيهما يقضى أولا؟

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد