النصر للكيماويات: مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين الأول من نوعه فى مصر.. فيديو

قال اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إن مصنع ثانى أكسيد الهيدروجين هو الأول فى مصر ويستخدم فى صناعة المنسوجات والورق والمنسوجات الغذائية، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد السنوى للمادة فى حدود 15 ألف طن، والهدف من إنشاء المصنع توطين صناعة فوق أكسيد الهيدروجين فى مصر واستغلال غاز الهيدروجين الناتج من صناعة الكلور.



وأضاف اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، خلال كلمته بافتتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣ التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، أن المصنع يعمل على توفير العملات الأجنبية مع تصدير الفائض للشركات العالمية، موضحًا أنه اشترك فى أعمال التركيبات والمعدات نحو 20 شركة مدينة.



وأكد أنه تم إمداد بعض الشركات المصرية العاملة فى صناعة النسيج بالمنتج الجديد، وكان مردود تلك الشركات جيدًا وعلى جودة المنتج وسعره وتوفره، مما يرشد الوقت والجهد المطلوب لاستيراد المنتج من الخارج، مشيرا إلى أن إجمالى العاملين بالمقر الرئيسي بالشركة فى أبورواش وفرعيها بالفيوم والعين السخنة 4 آلاف عامل ومهندس، حيث وفرت لهم التأهيل والتدريب على أيدى أمهر المهندسين، كما تم توفير 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال النقل والتوزيع والتركيبات وللمنتجات.



وأوضح أن الشركة قامت بالعديد من الإجراءات البيئية الإضافية من خلال تزويد مصنع الغازات الطبية والصناعية بكاتم للصوت وإنشاء وحدة لفصل المذيبات ومعالجتها مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وإعادة تدوير المياه فى العملية الصناعية ورى المساحات الخضراء والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لأنها خير دليل على مدى التزام الشركة بتنفيذ جميع الإجراءات البيئية المطلوبة لمنع أى تلوث بيئى.

