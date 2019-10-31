حبيبان حتى الموت.. تفحم زوجان مسنان فى حريق شقتهما بالمنصورة

لقى زوجان مسنان مصرعهما إثر نشوب حريق بشقتهما بمنطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية وتمكنت قوات الإطفاء بمساعدة الأهالي في السيطرة على النيران وعثر على جثتهما متفحمتان بالداخل.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بمنطقة سيدي عبد القادر بالمنصورة.





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المبنى والمبنى المجاورة فيما تبين العثور على جثتين متفحمتين نتيجة الحريق.



