تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

تسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لحل أزمة مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تهديد يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالانسحاب من البطولة.



وكان كلوب هدد بالانسحاب من كأس الرابطة، حال عدم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر.



وذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية": "أن هناك محاولات من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية، لتأجيل مباراة ليفربول وأستون فيلا المقرر لها يوم 16 ديسمبر الجاري، بسبب ضغط المباريات بالنسبة للريدز، نتيجة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وتهديد كلوب بالانسحاب من البطولة".



وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.