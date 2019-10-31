Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:44 م
محمد صلاح وتريزيجيه
محمد صلاح وتريزيجيه
Advertisements
محمد السعيد
تسعى رابطة الدوري الإنجليزي بالتعاون مع رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، لحل أزمة مباراة ليفربول وأستون فيلا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تهديد يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالانسحاب من البطولة.

وكان كلوب هدد بالانسحاب من كأس الرابطة، حال عدم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر.

وذكرت صحيفة "الجارديان البريطانية": "أن هناك محاولات من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية، لتأجيل مباراة ليفربول وأستون فيلا المقرر لها يوم 16 ديسمبر الجاري، بسبب ضغط المباريات بالنسبة للريدز، نتيجة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، وتهديد كلوب بالانسحاب من البطولة".

وتأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من كأس الرابطة، بعد تخطى آرسنال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 5 - 5، بينما صعد أستون فيلا على حساب وولفرهامبتون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لـ كلوب قبل لقاء ليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية اليوم

المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

موعد مباراة ليفربول ضد ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة

جيرارد يكشف سر تألق صلاح وماني وفيرمينيو وسبب تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي

تشيلسي يستضيف مانشستر يونايتد في قمة نارية بـ كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

المحمدى يأمل المشاركة مع أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في كأس الرابطة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. الجمهور يهاجم ميس حمدان بسبب سعاد حسني

حلف على زوجته ألا تفعل شيئا ولكنها فعلته.. فهل عليه كفارة؟

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

الأرصاد تحذر: فرص لـ سقوط أمطار بعدد من المحافظات على مدار 3 أيام.. فيديو

نجمات في مرمى نيران سخرية الوزن الزائد.. هازال كايا الأحدث وآيتن عامر وإنجي وجدان الأشهر

طار إلى إسبانيا.. تحقيقات فى الأهلي بسبب هروب هذا اللاعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب