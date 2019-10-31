10 مكاسب من طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. تعرف عليها

بثت دعوة الرئيس السيسي لطرح الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في البورصة المصرية، لما تحمله الدعوة من بشائر لأحد أهم أدوات الاستثمار غير المباشر في الاقتصاد المصري وهي البورصة المصرية.





يستعرض "صدى البلد"، أهم 10 مكاسب التي تحققها الأطراف الكافة تحت مظلة الاقتصاد الوطني من طرح الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة بالبورصة كالتالي:





1- توسيع القاعدة الملكية والمشاركة الوطنية .

2- نوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة.

3- تعظيم القوة الإنتاجية ورفع معدلات النمو.

4- الاستفادة من تنوع الأطراف المشاركة.

5- طرح فرص استثمارية جديدة بالسوق .

6- جذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة.

7- تطوير أداء الشركات والارتقاء بها.

8- تحقيق أكبر للشفافية ومبادئ الحوكمة.

9- نشر ثقافة سوق الأسهم لدى الأفراد.

10- مشاركة القطاع الخاص في التنمية.









وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.





وتابع الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا يوجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".



