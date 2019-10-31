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حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط رئيس جمعية لتقاضيه 450 ألف جنيه رشوة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:54 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة احدى الجمعيات لطلبه وتقاضيه 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، أن المضبوط، بالإضافة إلى مبلغ الرشوة، كان يتحصل على مبلغ 30 ألف جنيه، بصفة شهرية، من صاحب شركة خاصة، أبرمت عقد شراكة مع الجمعية، لاستغلال قطعة ارض ملك الجمعية، لإقامة ورش كبرى لتصنيع الاخشاب، وذلك مقابل قيام المتهم بعدم عرقلة التعاقد المبرم مع الشركة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.
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