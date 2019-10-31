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أخبار البلد

ماس كهربائي.. رامى رضوان يكشف نجاته من كارثة محققة | شاهد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:24 م
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
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شيماء مجدى
نشر الإعلامى رامى رضوان، منشورا عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يسرد تفاصيل نجاته من كارثة.

وقال رامى رضوان: "واقف الصبح في أمان الله بسخن المياه عشان أعمل شاي.. شميت ريحة غريبة.. وبعدها بدأت أشوف دخان.. وثواني وبدأت أسمع صوت شرار.. هووووب.. مشترك الكهرباء بيولع وبيسيح وبدأ يفرقع شرار جامد.. قمت جايب معلقة خشب وساحب الفيشة.. وبعدين شديت الفيش اللي فيه".

وأضاف: "ربنا سترها الحمد لله.. بس قعدت أفكر هو ده حصل ليه؟ وازاي؟ مش عشان الموقف ده بس.. إنما لأن جيه في دماغي.. ماذا لو ماحدش في البيت كان ممكن يحصل إيه؟ وجيه في دماغي إزاي الواحد بيقلل من "الماس الكهربائي" لما بيسمع إنه السبب في حريق كبير أو صغير".

وتابع: "حاجة تافهة زي موضوع المشترك ده ممكن تعمل كااااارثة.. بعد الشر عن الجميع، فدخلت قرأت على كام موقع متخصص عشان أفهم.. واكتشفت ما لم يكن لي علم به مطلقاااااا تصدقوا.. في عمر افتراضي/مدة صلاحية لأي مشترك مهما كانت جودته وقوته! لا عمري عرفت المعلومة دي.. ولا عمري شفت مكتوب ده على أي مشترك".

واستكمل: "ولأن زي ما قلت الموضوع ممكن يسبب كارثة.. فقلت أقولكم عليه للحذر.. وكمان جبتلكم screenshots من كام موقع متخصص كاتبين عن موضوع العمر الافتراضي ده.. وربنا يسترها عليكم وعلينا".
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