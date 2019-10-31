Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلفًا لـ ابوبكر البغدادي.. إعلان زعيم جديد لتنظيم داعش لقيادة 14 ألف مقاتل فى هذا الموعد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 02:22 م
البغدادي
البغدادي
Advertisements
محمد علي
تحذير جديد أطلقه مسئول أمريكي من أن تنظيم داعش الإرهابي يحضر لاختيار خليفة جديد لزعيمه الذي انتحر قبل أيام خلال هروبه من قوة اغتيال أمريكية في بلدة باريشإ في إدلب بسوريا، وهو الأمر الذي قد يجدد المخاوف من تنامي عمليات انتقام التنظيم.

كشف روس ترافيرس، نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي كان يتحدث أمام لجنة برلمانية متخصصة بالقضايا الأمنية، إنه قد يتم اختيار خليفة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بسرعة، مشيرا إلى أن التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يومًا، هذا رغم تأكيد أمريكا لاغتيالها رجل البغدادي الثاني أبو الحسن المهاجر.

قال ترافيوس :"خلال فترة تمتد بين يومين وأسبوعين، سيتم إعلان زعيم جديد للتنظيم.

أضاف "التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يوما بعد مقتل زعيمه أو أقل من ذلك".

وأشار إلى إن الزعيم الجديد للتنظيم يمكن أن يقود حوالى 14 ألف مقاتل موزعين في سوريا والعراق، وقد يتقرب من زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وهو ما سيوحد قوى الإرهاب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية تمكنت كذلك من تصفية خليفة محتمل للبغدادي، في إشارة إلى الناطق باسم التنظيم، أبو حسن المهاجر، على الأرجح.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

القضاء على البغدادي زعيم داعش في وقت قياسي.. تفاصيل العملية الكاملة لاستهدافه.. فجر سترته الناسفة.. ومصرع زوجتيه في الغارة.. ظهر مرتين منذ تأسيس التنظيم.. نجا من هجمات عدة ولم يصب إلا مرة واحدة

بعد مقتل البغدادي.. من يقود تنظيم داعش؟

مقتل "المهاجر " الذراع الأيمن للبغدادي في عملية جديدة.. تفاصيل

أبو الحسن المهاجر.. تعرف على اليد اليمنى للبغدادي بعد تأكيد مقتله

العالم يشيد بمقتل رأس الأفعى.. ردود فعل دولية ترحب بمقتل البغدادي.. روسيا تشكك وإيران تسخر وفرنسا: صفعة قوية للإرهاب

ترشيحاتنا

البنتاجون يعرض لقطات لعملية قتل البغدادي زعيم تنظيم داعش.. فيديو

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 - 10 - 2019.. وعيار 21 يسجل 673 جنيهاً.. فيديو

٣٣ طن ملابس.. الرقابة الإدارية تكشف واقعة تزوير تسببت فى غرامات بقيمة 10.6 مليون جنيه

مصطفى شوبير وناصر منسي يغادران معسكر المنتخب الأوليمبي بالسخنة

إجراء تحليل المخدرات لسائقي حادث قطار الأقصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار الإسكندرية المائل .. المحافظ يتفقد منطقة الورديان وصرف إعانات عاجلة ..صور

من خلال ٤ ثوانٍ.. ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها فى فيديو

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير