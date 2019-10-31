خلفًا لـ ابوبكر البغدادي.. إعلان زعيم جديد لتنظيم داعش لقيادة 14 ألف مقاتل فى هذا الموعد

تحذير جديد أطلقه مسئول أمريكي من أن تنظيم داعش الإرهابي يحضر لاختيار خليفة جديد لزعيمه الذي انتحر قبل أيام خلال هروبه من قوة اغتيال أمريكية في بلدة باريشإ في إدلب بسوريا، وهو الأمر الذي قد يجدد المخاوف من تنامي عمليات انتقام التنظيم.



كشف روس ترافيرس، نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي كان يتحدث أمام لجنة برلمانية متخصصة بالقضايا الأمنية، إنه قد يتم اختيار خليفة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بسرعة، مشيرا إلى أن التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يومًا، هذا رغم تأكيد أمريكا لاغتيالها رجل البغدادي الثاني أبو الحسن المهاجر.



قال ترافيوس :"خلال فترة تمتد بين يومين وأسبوعين، سيتم إعلان زعيم جديد للتنظيم.



أضاف "التنظيم يمتلك عددا كافيا من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يوما بعد مقتل زعيمه أو أقل من ذلك".



وأشار إلى إن الزعيم الجديد للتنظيم يمكن أن يقود حوالى 14 ألف مقاتل موزعين في سوريا والعراق، وقد يتقرب من زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وهو ما سيوحد قوى الإرهاب.



كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية تمكنت كذلك من تصفية خليفة محتمل للبغدادي، في إشارة إلى الناطق باسم التنظيم، أبو حسن المهاجر، على الأرجح.





