مجلس النواب يحاصر وزير الاتصالات بـ 18 طلب إحاطة.. تفاصيل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم مواجهة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 18 طلب إحاطة و3 اسئلة وطلب مناقشة عامة بشأن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت .





كما تشهد الجلسة العامة مواجهة وزير الاتصالات بطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سعيد حساسين وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى إضعاف الدولة.



