احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم صورة لها تجمعها مع ابنتها وذلك عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام وعلى الاستوري الخاص بها، وظهرت مي سليم بإطلالة كاجوال أنيقة للغاية.



وارتدت مي سليم بنطال ليجنز باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، وعليه جاكت طويل باللون الأخضر، مع كوتشي باللون الأسود، فيما ارتدت ايس كاب على رأسها باللون الأخضر.



وظهرت ابنة مي سليم بملابس الهالوين، حيث ارتدت جيب مقطع باللون الأخضر، مع بلوزة باللون الأرزق، وشراب طويل باللون الكحل، على بوت باللون الأسود، مع وضع ماكياج مرعبة على طريقة الهالووين.



وظهرت مي سليم بتسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت بعض أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت مي سليم إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث ارتدت ساعة يد باللون الفضي، مع قلادة صغيرة باللون الذهبي.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.