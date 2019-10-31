Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:49 م
مي سليم وابنتها
مي سليم وابنتها
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة مي سليم صورة لها تجمعها مع ابنتها وذلك عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام وعلى الاستوري الخاص بها، وظهرت مي سليم بإطلالة كاجوال أنيقة للغاية.

وارتدت مي سليم بنطال ليجنز باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، وعليه جاكت طويل باللون الأخضر، مع كوتشي باللون الأسود، فيما ارتدت ايس كاب على رأسها باللون الأخضر.

وظهرت ابنة مي سليم بملابس الهالوين، حيث ارتدت جيب مقطع باللون الأخضر، مع بلوزة باللون الأرزق، وشراب طويل باللون الكحل، على بوت باللون الأسود، مع وضع ماكياج مرعبة على طريقة الهالووين.

وظهرت مي سليم بتسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت بعض أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت مي سليم إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسورات، حيث ارتدت ساعة يد باللون الفضي، مع قلادة صغيرة باللون الذهبي.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
مي سليم مي سليم
مي سليم مي سليم
مي سليم مي سليم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاجول وكلاسيك.. مي سليم فى إطلالة جذابة بصحبة ميس حمدان.. شاهد

فستان مكشوف الظهر.. مي سليم بإطلالة جذابة على الانستجرام

بالاستريتش.. نرمين ماهر تخضع لجلسة تصوير بإطلالة كاجول.. شاهد

بأربع إطلالات أنيقة كيت ميدلتون تتألق في باكستان.. من الأجمل؟

جاكت كاروهات.. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة لدعم مرضى السرطان

باللون الأحمر.. شاهد مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

سيدة مسها 100 من الجن.. اعرف تعليق خالد الجندى على الواقعة.. فيديو

ماس كهربائي.. رامى رضوان يكشف نجاته من كارثة محققة | شاهد

فوائد الخل.. حل سحري للحصول على أسنان بيضاء

قرعة كأس الرابطة.. محمد صلاح يصطدم بـ تريزيجيه والمحمدي

فصل رأس حبيبته وطعنها 35 مرة بسبب خلاف على حضانة طفلهما

تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور