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برلمان

هالة ابو السعد: تكليفات الرئيس حملت النواب مسئولية مواجهة حروب الجيل الرابع

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ماجدة بدوى
قالت النائبة هالة ابو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، إن رسالة الرئيس السيسي لأعضاء البرلمان، لمواجهة الشائعات، بمثابة مسئولية وتكليف لمواجهة حروب الجيل الرابع.

وأضافت البرلمانية فى تصريح لها، أن دور النائب ليس فقط التشريع والرقابة ، ولكن أيضا له دور مهم داخل دائرته ـ لتوعية المواطنين بما يتم على ارض الواقع من انجازات ، وكذا التصدى ، للشائعات والإخبار الكاذبة التى تهدف الى بث روح الإحباط واليأس بين الشعب المصرى.

وأشارت هالة أبو السعد الي ان الرئيس لا يترك فرصة الا ويشرح فيها ما يواجه الشعب من حروب يستخدم فيها أعداء الوطن منصات التواصل الاجتماعى ومواقع مشبوهة لتشويه كل ما يتم على ارض الواقع من مشروعات وانجازات فى كل المجالات، بهدف زعزعة الاستقرار وبث الخلاف بين الشعب ومؤسساته.

وقال الرئيس السيسي اليوم موجها حديثه لأعضاء البرلمان: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ كل أمر محل شك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".
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