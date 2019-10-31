استشهاد المقدم باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

استشهد منذ قليل المقدم باسم فكرى- رئيس مباحث قوص، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، فيما أصيب اثنان آخران.



تلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بطلقات نارية، خلال مشاركته فى حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.



من جانبها توجهت قوة أمنية إلى موقع الجريمة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

