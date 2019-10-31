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حوادث

استشهاد المقدم باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:21 م
استشهاد المقدم ياسر
استشهاد المقدم ياسر فكرى رئيس مباحث قوص بقنا
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يوسف رجب
استشهد منذ قليل المقدم باسم فكرى- رئيس مباحث قوص، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، فيما أصيب اثنان آخران.

تلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باستشهاد النقيب باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بطلقات نارية، خلال مشاركته فى حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

من جانبها توجهت قوة أمنية إلى موقع الجريمة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
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