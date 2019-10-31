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حوادث

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:38 م
استشهاد الرائد باسم
استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا
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يوسف رجب
كشف مصدر أمنى كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا خلال مشاركته فى حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية البراهمة بـ مركز قفط محافظة قنا.

وأكد المصدر أنه أثناء مداهمة أحد أوكار المخدرات والخارجين عن القانون أطلق بعض المسلحين أعيرة نارية على قوات الشرطة وتم تبادل إطلاق الرصاص أسفرت المواجهة عن أستشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث مركز شرطة قوص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

ومن ناحية أخرى تحولت صفحات الفيس بوك لساحة من العزاء وقال أحد أهالى عبر مواقع التواصل الاجتماعى : الله يرحمه ابو قلب طيب كان محترم فى الجنة ونعيمها وقال آخر الله يرحمك يا محترم ملحقتش تتهنى ربنا يصبر مراتك وابنك سليم اللى مكملش 3سنين ونعى اخر : والله خسرنا راجل محترم وبتاع شغل فى الجنة ونعيمها. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شنت حملة مكبرة على قرية البراهمة بمركز قفط لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات وأثناء الحملة تبادل بعض الخارجين عن القانون إطلاق الأعيرة النارية على القوات أسفر عنه استشهاد الرائد باسم فكرى- رئيس مباحث قوص فيما أصيب اثنان آخران.

تلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، باستشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص، بطلقات نارية، خلال مشاركته فى حملة مداهمات أمنية لضبط الخارجين عن القانون.

من جانبها توجهت قوة أمنية إلى موقع الجريمة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص.. صور
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استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

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