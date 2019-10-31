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اقتصاد

توقعات بانتعاش السوق.. خبير: دلالات قوية لحديث السيسي عن البورصة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:00 م
محمد عبد الهادي خبير
محمد عبد الهادي خبير أسواق مال
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محمد صبيح
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال إن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة له دلالات قوية.. أبرزها: رسالة قوية لكل المصريين أن شركات القوات المسلحة هي من الشعب المصري وإنتاجها وأرباحها إلى الشعب المصري ويأتي ذلك من خلال المشاركة الفعالة للشعب في تلك الشركات وقتل أي فتنة يستغلها أعداء مصر.

وأوضح محمد عبد الهادي لـ صدى البلد، أن القناة الشرعية لتحقيق الشراكة الاستثمارية بين القوات المسلحة والشعب تكون من خلال الطروحات في البورصة المصرية.

وأضاف محمد عبد الهادي أن حديث الرئيس عن البورصة والطروحات يعطي دفعة للبورصه ويؤكد أن عام 2020 هو عام البورصة لافتا إلى ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بجلسة الخميس وارتفاع أحجام التداولات.

وتابع خبير أسواق المال، أن رسائل الرئيس عن البورصة تعكس اهتمام رأس الإداره السياسية للدولة والمتمثلة في رئيس الجمهورية بقطاع البورصة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وتابع الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا توجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".

واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه، وإيراداته مش من فراغ، وهنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية"، مضيفا أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.
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