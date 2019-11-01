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حوادث

الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
استشهاد رئيس مباحث
استشهاد رئيس مباحث قوص
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مصطفى الرماح
قالت وزارة الداخلية فى بيان لها منذ قليل عن استشهاد الرائد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا فى تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.

البداية عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مطلوب ضبطه فى أربع قضايا جنائية) وأثناء اصطحابه لديوان المركز، قام اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب، فبادلتهم القوات إطلاق النيران.

مما أسفر عن استشهاد الرائد / رئيس مباحث مركز شرطة قوص، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية
الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية
الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية
الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية
الداخلية: استشهاد رئيس مباحث قوص عقب محاولة عناصر إجرامية الهرب من قوة أمنية
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