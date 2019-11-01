اليوم.. صدام عنيف بين أهلي 2001 والدراويش في الإسماعيلية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ في الثالثة عصر اليوم مع مضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.



كانت آخر مباراة يخوضها الأهلي في البطولة ضمن الجولة التاسعة أمام وادي دجلة، في ١١ أكتوبر الجاري، وفاز فيها ٢ – صفر، ولم يلعب الفريق ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في البطولة، قبل أن تتوقف المسابقة في الفترة من ٢٠ وحتى ٢٩ أكتوبر بسبب معسكر منتخب الشباب، الذي انضم له عدد من لاعبي الأهلي.



ويسعى أهلي ٢٠٠١ بقوة لتحقيق الفوز على الإسماعيلي في مباراة اليوم من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة، والمنافسة لاستعادة لقبه الذي حصل عليه في الموسم الماضي.



ويمتلك الأهلي في رصيده ١٨ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، وخسر أمام المصري ١ – ٢، وفاز على دجلة ٢ – صفر، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا اداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.