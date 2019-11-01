نجم الزمالك السابق يكشف سر رفض لاعب بلدية المحلة الانضمام إلى مانشستر يونايتد

اكد أحمد صالح نجم فريق الزمالك السابق، أن أحمد فارق لاعب بلدية المحلة السابق رفض عرضا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقال أحمد صالح في تصريحات لقناة تايم سبورتس: أحمد فاروق كان حاجة مش طبيعية في الكورة، تلقي عرضا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكنه رفض مغادرة البلدية".



وأضاف: بعيدا حتى عن الاندية الأوروبية، أحمد فاروق رفض الانضمام إلى الأهلي والزمالك، لأنه كان يعاني من عقدة نفسه بسبب جمسه الصغير.



يذكر أن أحمد فاروق هو أحد أفضل لاعبي بلدية المحلة في التسعينات، واحدا من أصغر اللاعبيين الذين انضموا إلى منتخب مصر، حيث ارتدي قميص الفراعنة وهو بسن الـ 17 عاما.