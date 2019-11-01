مسلسل ضرب الأطباء بلا نهاية.. 3 وقائع في 24 ساعة آخرها مستشفى بحلوان

شهدت عدة محافظات 3 وقائع اعتداء من قبل مجموعة من الأهالي على الأطباء أثناء ممارسة عملهم نرصدها في التقرير التالي..



- العاصمة

في العاصمة أصيب طبيب بأحد المستشفيات في حلوان بكدمات وسحجات بعد اعتداء نجار عليه داخل المستشفى، وذلك بسبب منع الطبيب لزوجة المتهم من التواجد داخل عيادة النساء والتوليد أثناء توقيع الكشف الطبى على والدتها، وألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.



وكان قسم شرطة حلوان تبلغ من أحد المستشفيات بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين طبيب بالمستشفى ونجار، نتج عنها إصابة الطبيب بكدمة بفروة الرأس وسحجات وكدمات بالساعدين، وذلك بسبب منع زوجة النجار بالتواجد داخل غرفة الكشف بقسم النساء والتوليد أثناء قيام الطبيب بتوقيع الكشف الطبى على والدتها، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها النجار بالتعدى على الطبيب بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وإحداث تلفيات بجهاز الضغط.



- سيدة ونجلها

وفي المنوفية تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط سيدة ونجلها تعديا على طبيب بمستشفى قويسنا البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى قويسنا العام بإصابة "طبيب عظام بذات المستشفى " إثر تعدى آخرين عليه.



على الفور تم الانتقال وبسؤال "الطبيب" اتهم شخصين (ربة منزل – نجلها "طالب" ، مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهم أثناء توقيع الكشف الطبى على "زوج الأولى" المصاب باشتباه فى جلطة، بسؤال المشكو فى حقهما اعترفا بالواقعة، وأرجعا ذلك لعدم قيام الطبيب بإدخال المريض غرفة العناية المركزة بدعوى عدم وجود أماكن شاغرة.



- طوارئ طنطا

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلى رئيس نقطة شرطة المستشفي الجامعي يفيد بواقعة اعتداء العشرات من أهالي مريض على طبيب بشري يدعى "م.ج" أخصائي جراحات العظام الموجود في الاستقبال بدعوى اعتقادهم بتقصيره وإهماله فى تقديم الرعاية العلاجية لحالة قريبهم.



وكشف الطبيب الضحية فى بلاغه أنه تعرض لسوء معاملة من أهلية المريض مما دفعهم للتشابك بالأيدي معه والتعدي عليه بالضرب ومنعوه من أداء عمله، وتحرر محضر بحادث الاعتداء على الطيب وباشرت النيابة العامة دورها فى التحقيق فى حيثيات الواقعة وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وسماع أقوال شهود العيان للواقعة.